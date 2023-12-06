الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال دكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي .. صور

المؤتمر الختامي للمرشح
المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة

يستعد أهالي محافظة الجيزة لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة، في المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، اليوم، الساعة الخامسة مساء، في مسقط رأسه، قرية منيل شيحة بالجيزة. 

الاستعدادات للمؤتمر

وأكد محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. 

أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال دكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي
أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال دكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي
أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال دكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي
أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال دكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي

 

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

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