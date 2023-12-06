مهرجان مدل بيست 2023 | موعد ومكان حفل رابح صقر

يشارك الفنان رابح صقر في فعاليات مهرجان الموسيقى الأضخم في الشرق الاوسط مدل بيست 2023، في دورته الخامسة، الذي يضم عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء من مختلف مدن العالم.

يقام حفل رابح صقر في 14 ديسمبر الجاري على أحد مسارح مدل بيست الضخمة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الغليكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان مدل بيست 2023

سيتم إقامة مهرجان مدل بيست ساوند ستورم MDL Beast Soundstorm بداخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة بنبان المعروفة والتاريخية التي تعتبر من الأحياء الصحراوية المميزة بمساحتها الكبيرة.

والتي تضم 80 فنان من حول العالم على مدار 3 أيام.

مؤتمر XP الموسيقي في السعودية

وكذلك سيتم إستضافة مؤتمر إكس بي بجانب مهرجان ساوندستورم 2023 وهذا من أجل مساعدة صناع محتويات الموسيقى بالشرق الأوسط ومستقبلهم المميز من خلال تعاون مجموعة من رائدين المجال بشكل محلي وكذلك إقليمي وعالمي. سيضم مؤتمر XP مجموعة من ورش العمل الفريدة ومجموعة ندوات وفعاليات مختلفة في الليل وفي المساء، فهي فرصة تستحق التجربة لمحبي الموسيقى.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

يقام مهرجان بدل بيست الموسيقي الأضخم في الشرق الاوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي أعلنه آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.