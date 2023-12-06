الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة القوافل المجتمعية بالبحر الأحمر

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واللجنة العليا للقوافل الشاملة، بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية؛ سلسلة من القوافل المجتمعية.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة مهمة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فضلًا عن الدور الملموس في بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين.



ونُفذت القوافل المجتمعية في التخصصات ( طبية - توعوية - إجتماعية) بمدن القصير وسفاجا ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر خلال الفحيث ضمت القوافل (١٦) عيادة تخصصية وتوزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان ومعمل التحاليل الطبية ومركز متخصص بالرمد وتنفيذ عدد من برامج التوعية والتثقيف لاهالي البحر الأحمر.



تم تنفيذ اليوم الأول مدينة سفاجة بمجمع أبو عشرة، واليوم الثاني مدينة مرسى علم و مدينة القصير، واليوم الثالث بمدينة القصير (مركز التأهيل الاجتماعي).



وشهدت القوافل اقبالًا كثيفًا بأحصائيات؛ (170) أﻧف وأذن، (293) عظام، (561) باطنة، (207) نساء وتوليد، (439) أسنان، (191) جلدية، (316) رمد، (3467) صيدلية، (845) معمل، (445) أطفال، (186) تغذية، (49) جراحة، (90) جلدية، و(70) مسالك.



