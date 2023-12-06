توقيع معاهدة جديدة لإرسال طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا

بعد ثلاثة أسابيع من رفض مشروع سابق، وقعت لندن وكيغالي معاهدة جديدة في رواندا، تهدف إلى إحياء اتفاق مثير للجدل لترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الرائد في سياستها ضد الهجرة غير الشرعية، بعد صفعة منتصف نوفمبر من قبل المحكمة العليا البريطانية، التي أكدت أن مشروعها غير قانوني كما هو.

تم توقيع الاتفاقية الجديدة في كيغالي ، العاصمة الرواندية ، من قبل وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا.

أعلن جيمس كليفرلي أنه "معجب للغاية بالحكومة الرواندية ، التي تلقت الكثير من الانتقادات، لقد تابعنا هذه الشراكة مع المملكة المتحدة لأننا نعتقد أن لدينا دورا نلعبه في أزمة الهجرة غير الشرعية هذه" ، أكد فنسنت بيروتا في مؤتمر صحفي.

المعاهدة الجديدة "تستجيب مباشرة لنتائج المحكمة العليا وتقدم حلا جديدا طويل الأجل" ، كما تقول وزارة الداخلية البريطانية في بيان.

ويضمن النص المكون من 43 صفحة، وهو "ملزم" بموجب القانون الدولي، أن المهاجرين المرحلين إلى رواندا "لن يكونوا عرضة لخطر إعادتهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة".

كما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا في المؤتمر الصحفي. وتابع قائلا: "وسيضمن أيضا الاستماع إلى جميع شكاوى المهاجرين، ويتضمن الاتفاق أيضا إنشاء "محكمة مشتركة مع قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان سلامة المهاجرين وعدم ترحيل أي من المهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا إلى بلادهم".

ويجب الآن التصديق على النص من قبل البرلمانين البريطاني والرواندي.

- بلد آمن" -

وقبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، زار رئيس وزارة الداخلية الجديد موقع النصب التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا.

ونقل عن جيمس كليفرلي قوله "من الواضح أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بوتيرة سريعة لدفع هذه الشراكة إلى الأمام لوقف القوارب التي تعبر القناة وإنقاذ الأرواح".

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة العليا البريطانية استئنافا تقدمت به حكومة ريشي سوناك، وحكمت بأن محكمة الاستئناف كانت محقة في استنتاجها أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

ومباشرة بعد قرار المحكمة العليا البريطانية، ذكرت كيغالي أنها "تعترض على القرار القائل بأن رواندا ليست بلدا ثالثا آمنا لطالبي اللجوء واللاجئين".

يحكم رواندا بحكم الأمر الواقع بقبضة حديدية منذ عام 1994 من قبل بول كاغامي.

يجب على لندن "أن تفتح عينيها على تاريخ رواندا من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والتخلي نهائيا عن خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا"، حثت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في المملكة المتحدة.

- محظور" -

ومنذ بداية العام، وصل 29,705 أشخاص عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس.

"لقد سئمت من سياستنا مع رواندا التي يتم حظرها" ، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مع The Sun مساء الاثنين.

وأضاف أنه بالإضافة إلى المعاهدة، ستقدم الحكومة البريطانية "تشريعا طارئا" في البرلمان لتعيين رواندا كدولة آمنة وبالتالي "وضع حد لهذه الجولة المرحة".

وفي أعقاب الانتكاسة التي ألحقها القضاة البريطانيون، دافع وزير الداخلية عن "التحول المعجزة" في رواندا وقال إنه رأى في بعض المنتقدين "مواقف كسولة لأنها بلد أفريقي".

وتسعى حكومة المحافظين، التي تفوق عليها حزب العمال المعارض إلى حد كبير في استطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة العام المقبل، إلى اتخاذ موقف حازم بشأن الحد من الهجرة القانونية وغير الشرعية.