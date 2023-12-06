ع الطاير

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 05:25 م 12/6/2023 5:25:53 PM

سبع ساعات تقريباً مروا علينا منذ بداية تأثر خدمات الإنترنت في مصر وحتى عودة الخدمات وانتظامها بشكل كامل في جميع مناطق الجمهورية، وكانت هذه الساعات القليلة وما قامت به المصرية للاتصالات خلالها بمثابة مثال على فن إدارة الأزمات، وكيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات في عصر الميديا الرقمية.

فبعيداً عن الخطوات الأولى البديهية التي قامت بها الشركة في اللحظات الأولى من وقوع المشكلة من تشكيل فرق عمل للتعامل مع العطل وإصلاحه فوراً، فقد تعاملت الشركة باحترافية شديدة فيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور، فأصدرت على الفور بياناً واضحاً وصريحاً اعترفت فيه بوجود عطل تقني، وحددته، ووعدت بإصلاحه وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، وبعدها طل علينا نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية في معظم برامج التوك شو تقريباً، ليطمئن الجميع بأن الوضع تحت السيطرة وأن الفرق الفنية تعمل بلا كلل لإصلاح العطل وانتظام الخدمات بشكل كامل، وظل بالقرب من عملائه يتابع استقرار الخدمات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي حتى أصدرت الشركة بيانها الثاني الذي أعلنت فيه انتظام الخدمات وانتهاء المشكلة.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد قررت الشركة أن تعوض جميع مشتركيها، سواء من تضرروا بهذا التأثر الجزئي أو من لم يتضرروا، بمنحهم 10 جيجا بايت مجانية على جميع الباقات، كنوع من الاعتذار عن هذا العطل غير المقصود .. كل التحية للشركة الوطنية على هذا التعامل الإعلامي الاحترافي، ونتمنى أن تحذو الشركات والمؤسسات الأخرى حذوها في التعامل مع الأزمات.