خارج الغناء.. محمد حماقي في مشاركة فنية جديدة بالسعودية

في حدث جديد من نوعه يلتقي الفنان محمد حماقي جمهوره من الباحثين في مجال الغناء والموسيقى، من خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر XP للموسيقي في السعودية.

موعد الجلسة النقاشية لـ حماقي في XP للموسيقى

ومن المقرر ان تقام الجلسة النقاشية لمحمد حماقي في غدًا الخميس 7 ديسمبر في قاعة جاكس بالعاصمة السعودية الرياض.

سيتم إستضافة مؤتمر إكس بي بجانب مهرجان ساوندستورم 2023 وهذا من أجل مساعدة صناع محتويات الموسيقى بالشرق الأوسط ومستقبلهم المميز من خلال تعاون مجموعة من رائدين المجال بشكل محلي وكذلك إقليمي وعالمي.

سيضم مؤتمر XP مجموعة من ورش العمل الفريدة ومجموعة ندوات وفعاليات مختلفة في الليل وفي المساء، فهي فرصة تستحق التجربة لمحبي الموسيقى.

يأتي مؤتمر XP ومهرجان مدل بيست “ساوند ستورم" ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 التي انطلقت فعالياته خلال أكتوبر الماضي.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

يقام مهرجان بدل بيست الموسيقي الأضخم في الشرق الاوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي أعلنه آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.