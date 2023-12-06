الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الجرائم في قطاع غزة

علق نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، على التصعيد العنيف الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، محذرًا من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على أبناء غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بشأن الأحداث في غزة

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بتدخل دولى عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له مع “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح أن الوقت الذى ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق أهالى قطاع غزة، وتواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية فى الضفة، المتمثلة فى استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها فى بلدة طمون ومخيم الفارعة فى طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام فى هذه الأثناء.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل تمارس إرهابًا منظمًا بحق أبناء شعبنا فى كل أماكن تواجده، داعيًا مجلس الأمن الدولى إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطينى فى ظل صمت دولى غير مسبوق.

المؤامرة والمخطط الإسرائيلي أصبح مكشوف وواضح للجميع

أكد د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، وقاضي قضاة فلسطيني، أن المؤامرة والمخطط الإسرائيلي أصبح مكشوف وواضح للجميع ولم يعد خافي على أحد، كما أن قادة إسرائيل يتحدثون عن هذا المخطط بكل وقاحة ووضوح، مشددًا على أن الإسرائيليين يؤكدون أن هدفهم الدائم ومن اللحظة الأولى هو إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتهجيرهم تهجيرًا قسريًا.

وأوضح "الهباش"، أن مخطط إسرائيل بتهجير سكان قطاع غزة تهجيرًا قسريًا جريمة، مشددًا على أن التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة يعد جريمة حرب، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن مصر رفضت مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من القطاع منذ اللحظة الأولىالإدارة الأمريكية تغطى على جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عن استمرار العدوان الإسرائيلي ونتائجه، بما فى ذلك التهجير القسرى.