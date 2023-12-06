دسوقي : منسوبي جامعة كفرالشيخ حريصون علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، الأربعاء، أهمية تحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انطلاقها في 10 ديسمبر الحالي وتستمر على مدار 3 أيام.

و دعا رئيس جامعة كفرالشيخ، الطلاب إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبيرعن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع، وممارسة حريتهم بما يكفله القانون والدستور.

كما دعا رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دستوريا لكل مواطن .

وأشار د. “دسوقي” إلى تنظيم الجامعة خلال الفترة الماضية العديد من ندوات التوعية بهدف الحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك في إطار دور الجامعة في تنمية الوعى لدى الطلاب ، والمساهمة الإيجابية في تعزيز الإنتماء الوطني لدى الطلاب.