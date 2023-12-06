الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية قريبًا

لقاء وزير التربية
لقاء وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه جار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالا للمناهج الجديدة في نظام التعليم الجديد. 

اختبارات أون لاين على المناهج الدراسية مجانًا

وزير التربية والتعليم: دمج المفاهيم الحديثة في المناهج الدراسية

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم وفد من البنك الدولى؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي.
 

وأوضح وزير التعليم أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية في المرحله الابتدائية، وبعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية. 

وأشار وزير التعليم إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.

آليات التعليم لجذب الطلاب إلى المدارس

واستعرض وزير التعليم الآليات التي نفذتها الوزارة حرصًا على انضباط سير العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب جذب الطلاب للمدرسة. 

ولفت وزير التعليم إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم أفضل المعلمين للتدريس بها بناء على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة. 

ونوه وزير التعليم بمواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وتتميز بتدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب على الاختبارات والتقويم الذاتى لما درسوه؛ بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير. 

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.

وأكد وزير التعليم الاهتمام بجودة العملية التعليمية واعتماد المدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وإجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها.

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