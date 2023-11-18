كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة اختبارات أون لاين على المناهج الدراسية مجانًا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

أوضح وزير التربية والتعليم أن توفير شرح المناهج الدراسية يستهدف إتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب.

مواد تدريبية على المناهج الدراسية:

وجَّه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية.

لفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التدريبية على المناهج الدراسية أتاحتها الوزارة مجانًا على موقعها الرسمي.

أضاف وزير التربية والتعليم أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية في المناهج الدراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

نوَّه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس في المناهج الدراسية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر.

وجه وزير التربية والتعليم بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس لشرح المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

قال وزير التربية والتعليم: “إن الوزارة تعمل على الكثير من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية”.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن توفير مجموعات الدعم المدرسي لتسهيل شرح المناهج الدراسية على الطلاب بجميع الصفوف التعليمية في المدارس.

وجَّه وزير التربية والتعليم بتوفير وسائل الدعم للطلاب كافة بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

نوَّه وزير التربية والتعليم بضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، إذْ إن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية.

لفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم غدًا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.