يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر فى الدوري الانجليزي

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر فى الدوري الانجليزي ، وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية يأتي على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد غدا الأربعاء بملعب الأخير في الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساءا.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15

1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

وتوج النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة جديدة، تعزز مسيرته المرصعة بالألقاب.

اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا

وأعلن اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا منح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في عام 2023، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.

وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصدها عامي 2018، و2021.

محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا 2023 متقوفا علي هالاند

وأحرز صلاح 27 هدفًا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت بث مباشر

وتفوق صلاح على باقي منافسيه بالقائمة المرشحة المختصرة، التي ضمت إيرلينج هالاند، ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.

وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري".

وأضاف "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول: "أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقًا".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة مضيفه شيفيلد يونايتد، غدًا الأربعاء، في المرحلة 15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف آرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.

ويتصدر صلاح حاليًا، ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفًا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علمًا بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضًا.

كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.