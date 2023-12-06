فيلم Killers of the Flower Moon يتخطى الـ154 مليون دولار منذ طرحه

ارتفعت إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon ، للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى إلى 154مليونًا و315 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحت يوم 20 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Parmount Pictures.

إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 66 مليونًا و515 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و87 مليونًا و800 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.