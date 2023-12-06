الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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توسع الدولة في برامج استصلاح الاراضي لتشمل مناطق جديدة (شاهد)

استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "توسع الدولة في برامج استصلاح الاراضي لتشمل مناطق جديدة".

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الدولة تتوسع في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة (شاهد)

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تعاون يبن قنا وهيئة علوم الفضاء بمجال استصلاح الأراضي

وزارة التخطيط

توسع كبير وملحوظ في القطاع الزراعي تستهدفه الدولة ضمن برامج استصلاح الأراضي، وكشف تقرير وزارة التخطيط عن النمو في استثمارات قطاع الزراعة هذا العام توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقي السابقة والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

القطاع الزراعي

وأوضح التقرير أن الطفرة الاستثمارية في القطاع تعود إلى تدشين المشروعات المستهدفة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكملة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتستهدف الخطة متوسطة المدى التي تعمل الدولة على تطبيقها ضمن التوسعات في المناطق الزراعية على زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها بمعدل نمو 20% عن العام السابق. 
 

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