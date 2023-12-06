"من يوم الله خلقني وأنا بتهجر".. مسنة فلسطينية تستذكر هجراتها المتوالية (فيديو)

عرضت “الحدث العربية”، مقطع فيديو لسيدة مسنة فلسطينية من غزة عانت طوال حياتها من الاحتلال الإسرائيلي، لتكشف في رسالة مؤلمة عن حياتها مع التدمير والتهجير والقصف والعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

مسنة فلسطينية من غزة

وقال سيدة مسنة فلسطينية من غزة، :"من يوم الله خلقني وأنا بتهجر"، وتستذكر بأسى هجراتها المتوالية منذ عام 1948 وحتى العام الحالي بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع.

مسنة فلسطينية



وأوضحت سيدة مسنة فلسطينية من قطاع غزة، أنها قبل عام 1948 كانت من سكان يافا وتم تهجيرها مع الاحتلال الإول لإسرائيل لدولة فلسطين، مشددة على أنها وفي عام 2012 تم تهجيرها ايضًا بسبب العمليات وفي 2014 هجرت ايضًا ونزحت وتركت منزلها، والآن في عام 2023 تعاني من معاناة من نوع أخر، قائلة: "والله يارب شفنا نكد وزعل من يوم الله خلقني.. إيش بدي أقول"

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استهداف المسعفين

وفي وقت سابق، أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وهناك إصابات خطيرة للغاية، ونحتاج إلى تدخل عاجل لفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن نقص الوقود يقوض عمل سيارات الإسعاف في مختلف المناطق.

وأضاف «حنجل»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن 21 سيارة إسعاف فقط من أصل 54 تعمل في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال مستمرة في استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات، مضيفًا أن 5 مسعفين من طواقمنا استشهدوا، وأصيب 26 آخرون إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا نعمل مع المنظمات الأممية منذ زمن، ونحن نتحرك في قوافل لإجلاء المصابين، ونعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، ويكون بالتنسيق مع هذه المؤسسات، ولكن في أرض الواقع أن الجميع مستهدف حتى هذه المؤسسات، والكل تحت النار في قطاع غزة.