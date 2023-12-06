الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي نورثروب جرومان الأمريكية سبل التعاون المشترك بالتصنيع العسكري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السيد جوزيف جوستيلا نائب رئيس شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية والمدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأوروبا؛ موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

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أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من مختلف ما تنتجه من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة بالإضافة إلى قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة المصرية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مشيداً بخبرة وإمكانيات شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

من جانبه أعرب  جوزيف جوستيلا نائب رئيس شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية والمدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأوروبا عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشددًا على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"  والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.

وأشار "جوستيلا" إلى أن "نورثروب جرومان" هي شركة أمريكية تأسست عام 1994 وتعمل في مجال تقنيات الدفاع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات وتحظى بخبرة واسعة في مجال أنظمة الطائرات العسكرية وتجميع أجزاء الطائرات التجارية والأنظمة البحرية.

بدوره نوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مضيفاً أن معرض “EDEX 2023” يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض بالعام الجاري لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات العالمية الأخيرة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي

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