الغيرة تدفع شخصا للتخلص من خطيب أخت زوجته.. تفاصيل جريمة بدر

استمعت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، لممرضة بمدينة بدر خطيبة المجني عليه الذي يعمل "نقاش" و سقط قتيلا على يد زوج شقيقتها بعد تعدي المجنى عليها بالضرب المبرح لغيرته الشديدة عليها.



وقالت الممرضة أمام جهات التحقيق بأنها كانت خطيبة المجني عليه منذ فترة بعد قصة حب كبيرة لكن غيرته الشديدة عليها دفعتها لفسخ الخطبة وإنهاء العلاقة بينهما لكنه لم يتقبل ذلك وظل يحاول إصلاح الأمر بينهما بمكالمات هاتفية كثيرة والتردد عليها بمحل عملها.



وتابعت أنها تعمل ممرضة بعيادة أسنان ومجبرة على التعامل مع كل الأشخاص من رجال وسيدات لكنه لم يتقبل فكرة تعاملها مع الرجال وبيوم الواقعة تفاجئت بالمجني عليه بمحل عملها وعندما شاهدها تتحدث مع أحد المرضى قام بالتعدى عليها بالضرب المبرح أمام الجميع فخرجت مسرعة لمحل سكنها.



وأضافت: “لم ينتهى الأمر عند ذلك بل تتبعها وبمجرد وصولها شاهدها زوج شقيقتها وهي في حالة من الانهيار والخوف وملامح الضرب واضحة عليها فسحب شومه وتعدى على المجني عليه بالضرب حتى سقط فاقدا للوعي”.

وأمرت النيابة العامة بالشروق وبدر أمس حجز خطيبة المجنى عليه ووالدتها لحين وصول التحريات الأمنية بعد اتهام والد المجنى عليه لهما بالاشتراك مع المتهم الرئيسي فى قتل نجله كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات تفيد بوصول نقاش مصاب بكسر حاد في الجمجمة وتوفي على إثرها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.