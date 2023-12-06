معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

اختتم معهد إعداد القادة، تحت إدارة الدكتور كريم همام، فعاليات برنامج رائدات المستقبل، لتدريب طالبات الجامعات التكنولوجية على مهارات القيادة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف هالة الأمين استشارى ادارة عامة بدرجة مدير عام رئيس لجنة تكافؤ الفرص، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وحضر فعاليات اليوم الختامي لبرنامج رائدات المستقبل في معهد إعداد القادة الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

لقاء حواري مع طالبات الجامعات في معهد إعداد القادة

طالبات الجامعات التكنولوجية

وفي ختام البرنامج التدريبي “رائدات المستقبل” في معهد إعداد القادة، انطلق اللقاء الحواري مع الطالبات حول وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأوضح الدكتور أشرف فهمي كيفية تكريم الإسلام للمرأة، وتناول العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطالبات الذهنية ومتطلبات العصر الحديث.

وأشار فهمى إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الوسطية، فالوسطية "سلوك محمود، سواء كان ديني أم دنيوي، او معنوى لذا كان ديننا دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلها، وهى الاستواء والاستقامة والتوسط بين حالتين، وتطرق لتوضيح ملامح الوسطية ومظاهرها، ومجالات الوسطية والاعتدال، سواء فى الفكر أو القول أو التدين أو في العبادة أو حتى فى الأكل والشرب.

برنامج معهد إعداد القادة

وشرح للطالبات مبادئ تكوين الشخصية الوسطية من خلال الإيمان، العلم، الأخلاق، القدوة الحسنة، السلوك السوى، الولاء للوطن، العاطفة المتزنة، والادارة القوية.

واستكملت فعاليات اليوم بلقاء المخرجة يسر فلوكس وتحدثت عن دور الإعلام والعلم والتكنولوجيا، والعلاقة بينهم في تعزيز ثقافة المجتمع، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وتم فتح باب الحوار مع الطالبات والاجابة على جميع استفساراتهن.

وشهد اليوم الختامي لبرنامج رائدات المستقبل في معهد إعداد القادة محاضرة عن فن الإتيكيت والبروتوكول (المراسم) والتى حاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، حيث أوضح الفرق بين البروتوكول والاتيكيت والمراسم، وشرح اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، وكذلك اتيكيت الملابس وغيرها.

معهد إعداد القادة يسعى لتأهيل الطالبات

كريم همام مدير معهد إعداد القادة

وأعرب مدير معهد إعداد القادة عن فخره بالطالبات المشاركات في هذا البرنامج التدريبي، حيث كانوا مثالا للالتزام، بجانب رؤيتهم المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهم يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كافى من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

وأفاد همام سعى معهد إعداد القادة الدائم لاقامة البرامج التدريبية التى تساهم فى التوعية بكل قضايا المجتمع، والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي للطالبات لتأهيلهن وإكسابهن المهارات القيادية.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم استعراض مواهب الطالبات من شعر وغناء وطني وديني ومشاهد تمثيلية عن التقاليد والعادات المصرية وقدم فقرات الختام طالبات الجامعات التكنولوجية أنفسهن.