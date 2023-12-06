أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2790 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وأسعار الذهب ما زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

واستقرت أسعار الذهب بداية تعاملات ، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2790 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3188 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2922 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2391 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1860 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1594 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1195 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2018 دولارًا للأوقية.

