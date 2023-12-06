أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة في مسابقات الدوريات الأوروبية والمواجهات الخاصة بالمسابقات القارية.

أهم مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.

ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد - ليفربول، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3.

فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.

برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.

كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6.

أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2.

مانشستر يونايتد - تشيلسي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.

مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)

باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.

شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)

فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)

يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD

الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD

فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD

أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.