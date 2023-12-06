الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة في مسابقات الدوريات الأوروبية والمواجهات الخاصة بالمسابقات القارية.

أهم مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2024
هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.
ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد - ليفربول، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3. 
فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.
برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.
كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6. 
أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2. 
مانشستر يونايتد - تشيلسي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1. 
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.
مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)
باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)
فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1. 
مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)
يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD 
الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD 
فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD 
أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

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