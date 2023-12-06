الزمالك والاتحاد السكندري.. موعد المباراة والقناة الناقلة بالدوري المصري

يترقب عشاق الكرة، موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، إذ يدخل الفارس الأبيض اللقاء منتعشًا بانتصاراته الـ3 الأخيرة في مسابقاتي الدوري المصري وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بينما يسعى سيد البلد في مواصلة نتائجه الجيدة.

واكتسح الأبيض نظيره سوار الغيني برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب أبناء القلعة البيضاء في تحسين وضعهم في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يأتي الأبيض في المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.

وحقق الأبيض الفوز في 3 مباريات وتعادل في مناسبتين، وتعرض لهزيمتين في منافسات المسابقة المحلية، وأحرز نجوم الفريق 14 هدفًا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

ولم يلتقى الفريق السكندري أي هزيمة في المسابقة المحلية بآخر 5 جولات.

وسيعول المدرب المخضرم طارق العشري، على نجمه الأنجولي مابولولو، هداف الدوري المصري بالموسم الماضي.

ويأتي الفريق السكندري سابعًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وسجل نجوم زعيم الثغر 10 أهداف، وتلقت شباكهم 9 أهداف.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «السلام» بالقاهرة المباراة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري هي قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1.