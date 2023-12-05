تأجيل محاكمة 9 متهمين بإنهاء حياة شاب وسرقة أمواله بالعمرانية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية لجلسة 5 فبراير المقبل لإعادة المرافعة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين الـ 9 تعقبوا، "م. م" بعدما سحب أموال من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه “ياسر. م”.

وأوضحت التحقيقاتأن أحد المتهمين استل بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترض الابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداخه قتيلا وفر وباقى المتهمين.



وأسندت النيابة للمتهمين الـ 9 تورطهم فى وضع خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم الأموال من ماكينات الصراف الآلى، ويستوقفونهم لسرقتهم ومن يعترض يقتلونه.



وشملت الاتهامات بالنسبة لـ8 من المتهمين، جريمة قتل "ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك فضلا عن اتهامهم بحيازة بندقية آلية وخرطوش.



ووجهت النيابة للمتهم التاسع تهمة مراقبة عملاء البنك أثناء سحبهم المبالغ من الماكينة، وفى القضية التى نحن بصددها اختار المتهم التاسع ضحيته وهو "م. م" لسحبه مبلغ مالي كبير، وتتبعه وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصافه وعندما تمكن المتهمين من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه، وأجبروه علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، وعندما اعترض ابنه قتلوه وسرقوا المبلغ المالى.

