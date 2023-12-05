لقاء تعريفى لطلاب ألسن عين شمس حول مهارات التوظيف

نظم معهد كونفوشيوس في جامعة عين شمس اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الالسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس .

وشارك في اللقاء ممثلين عن خمس شركات من كبريات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

يأتي ذلك في إطار أنشطة المعهد في الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وتعريف الطلاب بفرص العمل بالمؤسسات الصينية المستثمرة في محور قناة السويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين والمناطق الصناعية في بني سويف والعاشر من رمضان والقرية الذكية.

جامعة عين شمس تعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية اللغة الصينية HSK و HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويعد اختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الإختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

وتقدم معهد كونفوشيوس بالشكر للدكتور علي الأنور عميد كلية الطب والدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعقد الامتحانات بكلية الطب.

سمير فرج في رحاب جامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة.

يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة، وتنظم الأسرة إقامة صالون الحداد الثقافي بإستضافة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة يوم الخميس.











