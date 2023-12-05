بري وميقاتي يبحثان آخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، نتائج الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجري في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الحرب الدائرة في المنطقة.

وفي سياق متصل اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، اليوم الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.

وأكد سليم أن إسرائيل ترفض منذ عام ٢٠٠٦ تطبيق القرار الأممي بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان برًا وجوًا وتقتل مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول برًا وبحرًا وجوًا.

ووجه سليم التحية للجندي اللبناني الذي قتل اليوم في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش، متمنيًا الشفاء لزملائه الثلاثة الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي اليوم.

و أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري من قواته وإصابة 3 آخرين جراء قصف اسرائيلي لمركز عسكري في العديسة بالجنوب اللبناني.

وأكد الجيش في بيان اليوم أن مركز عسكري في منطقة النبي عويضة ببلدة العديسة الحدودية بالجنوب اللبناني تعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة القصف المتبادل بين المقاومة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.