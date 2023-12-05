ع الطاير

الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 09:01 م 12/5/2023 9:01:12 PM

كلنا يعلم أن الإنترنت أصبح من ضروريات الحياة، مثل الماء والهواء وأن أى أحد لا يملك خدمات الإنترنت ولا يجيد التعامل مع أدواته يعد خارج الدنيا وقد لا يجد فرصة عمل مناسبة ويمكن القول إن الأمية الآن ليست الجهل بالقراءة والكتابة وإنما هى عدم وجود إنترنت.

من هذا المنطلق ولأننا فى عالم رقمى ديجيتال وكل الأعمال والخدمات أصبحت رقمية فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل جهودا ممتازة فى سبيل تطوير البنية التحتية الرقمية فى كل محافظات مصر ليصل الإنترنت فائق السرعة إلى كل قرية صغيرة ويكون أمام الشباب أكثر من فرصة عمل حر أو من خلال الشركات الأجنبية والمحلية وتنفق الوزارة فى سبيل ذلك استثمارات ضخمة جداً وهى فى الحقيقة استثمارات فى محلها وضرورة من ضروريات الاقتصاد بل ومن ضروريات الحياة نفسها مثلها مثل توصيل المياه والكهرباء والطرق وفتح المدارس والجامعات والمصانع.

ولا يدخر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهداً فى المتابعة بنفسه فى أرض الواقع فى كل محافظات مصر وأبعد القرى فى الصعيد والدلتا وبالأمس كان اللقاء فى محافظة المنيا ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرى المحافظة من أجل الإنترنت فائق السرعة.

وكما يقول الوزير إن مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسة وهى إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

كما تهتم الوزارة اهتماماً خاصاً بمراكز إبداع مصر الرقمية ويحرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيارة هذه المراكز فى كل المحافظات ولقاء رواد الأعمال وفى محافظة المنيا كان اللقاء يوم الأحد الماضى حيث أكد الوزير أن الهدف من زيارة مركز إبداع مصر الرقمية فى المنيا هو التأكد من الأثر الذى تحقق نتيجة للبرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المركز لبناء قدرات شباب المحافظة بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل، مشيرا إلى أن سوق العمل خلال السنوات الأخيرة شهد تطورات ضخمة وأصبح مفتوحا لكل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب من الشباب مواكبة هذه التطورات وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب واكتساب الخبرات لكى يستطيع المنافسة فى سوق العمل العالمى. ولذلك فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدرب بفرص عمل لأن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كل التخصصات والخلفيات الأكاديمية لتمكينهم من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم فى تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.

والمعروف أن هناك فجوة كبيرة فى المهارات المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم ما يوفر فرصاً هائلة للشباب المصرى للالتحاق بسوق العمل العالمية، خاصة أن مصر أصبحت محط أنظار العالم كدولة مصدرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشغلت المرتبة الثالثة كأبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد وهو ما يحمل معه فرص عمل تقدر بالملايين لشباب مصر.