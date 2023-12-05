7 فوائد مذهلة لشرب القهوة.. لن تتخلي عنها بعد اليوم

القهوة من المشروبات التي لا يتخلى عنها الكثير في بداية يومهم، حيث تساعدهم على التركيز والنشاط، كما تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الهام لصحة الجسم، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرز فوائد شرب القهوة.

القهوة

فوائد شرب القهوة

تدعم صحة الكبد

تحافظ القهوة على صحة الكبد وتحمي الجهاز الهضمى من الأمراض، تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي - مجموعة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدي إلى التليف وتليف الكبد والسرطان.

تعزز مستويات الطاقة

تعد القهوة غنية بالكافيين الذي يعمل على زيادة مستوى طاقتك لأنه يزيد من معدل الأيض ويزيد من إفراز الأدرينالين وهو الهرمون المسؤول عن إطلاق الطاقة في الدماغ، كما يقلل من التعب عن طريق تغيير مستويات بعض الناقلات العصبية في الدماغ.

تساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم لذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام، وارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

واكتشفت إحدى الدراسات أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%.

تحسين اليقظة العقلية والمزاج

أظهرت الدراسات أن كوبًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين الحالة المزاجية وجعل الأمور أفضل. ويقول دكتور شارما إن فنجانًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين اليقظة العقلية أيضًا.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها. تقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي. تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.

يحمي من داء السكري من النوع 2

أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، هذا بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والتي تقلل الالتهاب.