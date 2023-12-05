طريقة عمل سلطة التونة بالأفوكادو والخضار.. مفيدة للبشرة

سلطة التونة بالأفوكادو والخضار من الأكلات الصحية التي تحتوي على الأوميجا 3 والعديد من الفيتامينات التي تعمل على رفع المناعة، بالإضافة إلى الحصول على بشرة وشعر صحي.

سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة بالأفوكادو والخضار

المقادير

- تونة : علبتين (مصفاة من الماء)

- خيار : 1 حبة (مفروم شرائح)

- أفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- بصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الخيار، والأفوكادو، والبصل، والتونا، والكزبرة في طبق.

قومي بخلط عصير الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها.