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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سلطة التونة بالأفوكادو والخضار.. مفيدة للبشرة

سلطة التونة
سلطة التونة

سلطة التونة بالأفوكادو والخضار من الأكلات الصحية التي تحتوي على الأوميجا 3 والعديد من الفيتامينات التي تعمل على رفع المناعة، بالإضافة إلى الحصول على بشرة وشعر صحي.

 

سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة بالأفوكادو والخضار

المقادير

- تونة : علبتين (مصفاة من الماء)

- خيار : 1 حبة (مفروم شرائح)

- أفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- بصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

اخلطي الخيار، والأفوكادو، والبصل، والتونا، والكزبرة في طبق.

قومي بخلط عصير الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها.

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