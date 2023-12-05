نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير (صور)

شُيعت عصر اليوم الثلاثاء، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي لمثواها الأخير

وحضر صلاة جنازة ناهد فريد شوقي، مجموعة من الفنانين، أبرزهم:" أشرف زكي، سامح الصريطي، داليا البحيري، أحمد فريد، سليمان عيد، هشام إسماعيل، داليا مصطفى، لقاء سويدان، دنيا عبدالعزيز، بشرى، أحمد سعيد، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، دنيا سمير غانم، غادة إبراهيم، ميار الغيطي ووالدها الإعلامي محمد الغيطي، حمزة العيلي والإعلامية بوسي شلبي ".

جنازة ناهد فريد شوقي

وفاة ناهد فريد شوقي

غيب الموت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية شديدة، وأقيمت الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة ناهد فريد شوقي

وأعلنت ناهد السباعي، وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى، والجنازه عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان، البقاء والدوام لله وحده ".

ناهد فريد شوقي وابنتها

نقابة المهن السينمائية تنعي ناهد فريد شوقي

نقابة المهن السينمائية نعت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ووالدة ناهد السباعي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأصدرت المهن السينمائية بيانًا تنعى خلاله الفقيدة، وقال:" ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ".

وأضاف بيان السينمائيين:" نشاطركم الاحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وكشف البيان موعد الجنازة، حيث مقرر أن تقام اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".

جنازة ناهد فريد شوقي

المهن التمثيلية تنعي ناهد فريد شوقي

نعت نقابة المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتضمن بيان النعي الآتي:" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

وقدم مهرجان الجونة بيان ينعى الراحلة، كالآتي"مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي

جنازة ناهد فريد شوقي