الشايب ينضم للقاضية.. آسر ياسين يشارك أسرة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

شارك النجم آسر ياسين أبطال فيلم ولاد رزق 3، وهو الجزء الثالث الذي يحمل عنوان القاضية، وذلك استكمالاً لجزئه الثاني الذي طرح في عام 2019.

يقوم آسر ياسين بتجسيد خلال الأحداث شخصية الشايب، التي بدأ تصويرها مؤخرًا، والتي تم الإعلان عنها أيضًا في وقت سابق، تمهيدًا لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

ويستكمل أسرة فيلم ولاد رزق التصوير حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني منه، والذي كان بعنوان عودة أسود الأرض، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد عز، آسر ياسين، وعمرو يوسف، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال آسر ياسين

على صعيد آخر، عُرض لآسر ياسين قبل أيام أحدث أفلامه شماريخ، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج روائع عربية، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في السابع من ديسمبر المقبل، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

فيلم شماريخ

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق