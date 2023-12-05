الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام 24.1 نقطة ليبلغ مستوى 88.6637 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02.0 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 15.183 مليون سهم عبر 10430 صفقات نقدية بقيمة 15.42 مليون دينار كويتي (نحو 5.128 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في أسواق الأسهم الكويتية بواقع 27.13 نقطة ليبلغ مستوى 76.5463 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 5ر105 ملايين سهم عبر 4665 صفقة نقدية بقيمة 9.17 مليون دينار كويتي (نحو 5.54 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول في أسواق الأسهم الكويتية 46.6 نقاط ليبلغ مستوى 82.7265 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09.0 % من خلال تداول 6.77 مليون سهم عبر 5765 صفقة بقيمة 18.24 مليون دينار كويتي (نحو 7.73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) في أسواق الأسهم الكويتية بواقع 85.16 نقطة ليبلغ مستوى 19.5362 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31.0 % من خلال تداول 3.85 مليون سهم عبر 3709 صفقات نقدية بقيمة 3.16 مليون دينار كويتي (نحو 7.49 مليون دولار).

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 47.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11143.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : عناية، وليفا، وأمانة للتأمين، ونادك، ولومي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، ونسيج، وأمريكانا، وطيبة، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.79% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس ، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والسعودي الألماني الصحية، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 97.22 نقطة ليقفل عند مستوى 24003.59 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء5 ديسمبر، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.44%، عند مستوى 2390.63 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الأردنية نحو 5.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3120 صفقة.