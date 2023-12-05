محافظ جنوب سيناء يرسل الهدايا السنوية لدير سانت كاترين

أناب اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كلا من اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العنانى مستشار المحافظ، فى تسليم الهدية السنوية لدير سانت كاترين ودير الراهبات بوادى فيران، وهى عبارة عن هدايا عينية و كميات كبيرة من المواد الغذائية و كما نقلا تحية محافظ جنوب سيناء إليهم .

جاء ذلك في إطار التقليد السنوي لمحافظ جنوب سيناء في زيارة دير سانت كاترين ودير الراهبات وتقديم الهدايا ترسيخا لعلاقات الود المتبادلة، بمناسبة عيد ميلاد القديسة كاترين الذي يوافق 8 ديسمبر من كل عام.

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