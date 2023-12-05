افتتاح معرض توجيه التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية والمقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري وتقديم طلاب قسم التربية الموسيقية لعدد من الأغاني الوطنية، بالإضافة الى تقديم عدد من الطلاب والطالبات من ذوي الهمم عزفاً موسيقياً نال إعجاب واستحسان الحضور.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه معرض الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي، والذي يضم المفروشات والمنتجات اليدوية ومنتجات مستوحاة من البيئة، وتفقد أيضا معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات، والنماذج، والصور، والرسومات، والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات، وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل، وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية.

كما حرص المحافظ على تفقد أقسام معرض التربية الفنية والذي يضم :- اشغال فنية - مشغولات من الخزف والمعدن - منحوتات - ورق البردي - نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفة بأشكال فنية مختلفة - الجداريات"، والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل، وتحكي بطولات أبناء الشرقية وكذلك مجسمات للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من التوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ، ممن لديهم ملكة الإبداع في الفنون المختلفة، لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزه.

كما حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صور تذكارية مع الطلاب والمعلمين المشاركين بالمعرض، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية بمختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وفي نهاية الزيارة، وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس حي أول باستخدام الجداريات واللوحات التي تحكي عن بطولات أبناء الشرقية في أعمال التجميل الجارية بحوائط نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، وذلك لإبراز الأعمال الفنية للطلاب وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.