أسعار اللحوم البلدي والمستورد في المجمعات الاستهلاكية اليوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، والمجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، وعلى الرغم من توافر كمية اللحوم المعروضة بالسوق المحلية تعاني أغلب المحال والمنافذ من تراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وفي السطور التالية، ترصد " بوابة الوفد " أسعار اللحوم في مصر اليوم، في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع وزارة الزراعة وفق أسعار الوق المصري اليوم الذي يختلف من مكان لآخر بحسب الإقبال على الشراء.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين:

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة اليوم إلى 260 جنيهًا

وتبدأ أسعار اللحوم المجمدة من 200 لـ 240 جنيها

ووصلت أسعار اللحم الضأن من 200 جنيهًا

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وعلى الجانب الأخر في مجمعات وزارة التموين اختفت اللحوم الطازجة السودانية في الفترة الحالية من المجمعات الاستهلاكية بسبب الاحداث الجارية بالسودان.

وتوفر اللحوم الجيبوتي الصغيرة بسعر 240 جنيهًا.

أما اللحوم المجمدة وصل سعر اللحوم البرازيلي 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم بالسوق المحلي

سجل سعر كيلو اللحم المفروم المستورد 170 جنيهًا، سجل سعر كيلو اللحم البتلو 350 جنيهًا، بينما سجل سعر اللحم البلدي ما بين 270 و 350 جنيهًا حسب القطعة.

أسعار اللحوم بمحلات الجزارة اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بين 220 و340 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو مستويات بين 240 و380 جنيها.

ووصل سعر كيلو البتلو بالعظام إلى 370 جنيها.

وتراوح سعر اللحوم الضأن بالعظام بين 190 و360 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الضأن مستويات بين 240 و400 جنيه.