"هدى سلطان كانت بترعب وحش الشاشة"..تصريحات تفاجيء الجميع من ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي ونجلة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفارق الحياة عن عمر ناهز الـ73 عامًا، وأعلن عن تشييع جثمانها عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

علاقة طيبة وودودة جمعت ناهد فريد شوقي بوالدها وحش الشاشة ووالدتها هدى سلطان، أعربت عنها في العديد من اللقاءات التلفزيونية؛ إذ قالت في برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “CBC” تقديم الإعلامية منى الشاذلي في ديسمبر 2016، إن فريد شوقي كان أطيب من والدتها هدى سلطان.

طفل أمام هدى سلطان

وأشارت ناهد فريد شوقي إلى أن والدتها هدى سلطان كانت طيبة للغاية، لكنها كانت حازمة وقوية وعنيدة وذات كبرياء عالٍ للغاية مثل الوتد، وعبرت عن جزء من شخصيتها في المسلسل الشهير “الوتد”.

والوتد مسلسل تلفزيوني أنتج عام 1996، تأليف خيري شلبي وإخراج أحمد النحاس، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، هالة فاخر.

وأكملت ناهد فريد شوقي إلى أن وحش الشاشة فريد شوقي كان مجرد طفل أمام جبروت زوجته هدى سلطان، فهي من كانت تقرر، ويعمل لها وحش الشاشة ألف حساب وكان “يخاف منها”، “ويترعب منها لأنها كانت حازمة لا تمزح في الانضباط والالتزام”، حسبما قالت في لقاء آخر مع الإعلامي رضوان على قناة “dmc”.

زواج فريد شوقي وهدى سلطان

وتعرف فريد شوقي على هدى سلطان أثناء بطولة فيلم ست الحسن سنة 1950، وخلال أحد المشاهد أخطأ فريد وبدل من مناداتها باسم الشخصية قال: "هدى"، وكان سيناريو الفيلم ينتهى بزواج البطل من البطلة وهو ما حدث فى الواقع.

واستمرت زيجة فريد وهدى 15 عاما كاملة والغيرة كانت تشتعل من حين لآخر فى قلب فريد، وكان فيلم امرأة على الطريق شهد خلافات عديدة بينهما، وقالت ابنتهما ناهد إن الخلافات جاءت بسبب غيرة وحش الشاشة من رشدى أباظة بطل الفيلم، حيث كان يذهب معها إلى الاستديو.