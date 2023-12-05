عاجل
ستاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب قنا

القرعة العلنية
القرعة العلنية

صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، حيث تتراوح مساحات الوحدات ما بين ( ١٠٦م٢ : ١١٨م٢)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط، مضيفاً أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملء نموذج بجهاز المدينة.

جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

مواد متعلقة

كراسة شروط التحويل للإعلان التكميلي لشقق "سكن كل المصريين 3"

طريقة التقديم على الإعلان التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3

مهلة أخيرة من الإسكان لتلقي طلبات التفاوض لسكان الساحل الشمالي

إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب أسيوط

لقاء موسع بين رئيس الجهاز وعددٍ من سكان العاصمة الإدارية لبحث مقترحاتهم

الإسكان تعقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

رئيس جهاز العبور يبحث مقترحات وطلبات سكان الحي السابع

آخر تطورات وحدات سكن كل المصريين والمرحلة الثانية لوحدات موظفي الدولة بمدينة بدر
الجريدة الورقية