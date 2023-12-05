معهد فتيات طما الإعدادي الثانوي يحصد وسام الريادة

حصد معهد فتيات طما الإعدادي الثانوي، ومعهد محمود عنبر النموذجي، التابعان لمنطقة سوهاج ‏الأزهرية، وسام الريادة ضمن فعاليات المشروع التربوي «أخ ثان.. والرابط ‏إنساني»، وذلك على مستوى قطاع جنوب الصعيد، كما حصل معهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي النموذجي على وسام التميز وذلك عن فعاليات قيمة «السلام المجتمعي».

وكانت اللجنة العليا للمشروع قد أعلنت أسماء المعاهد ومنسقي المناطق الحاصلين على أوسمة الريادة والتميز على مستوى قطاعات ‏الجمهورية، حيث حصل منسق منطقة سوهاج الأزهرية الأستاذ التلمساني محمود ضيف الله، على وسام الريادة، وذلك ضمن تقييمها الأسبوعي لنشاطات المعاهد عن قيمة «السلام المجتمعي»، وأوضحت اللجنة العليا أن منح المعاهد الفائزة وسام الريادة جاء بعد حصولها على وسام التميز على مدار الأسابيع الماضية.

ويعد مشروع «أخ ثانٍ.. والرابط إنساني» من المشروعات التربوية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية ‏التي دعا إليها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف ترسيخ العديد من ‏القيم الإنسانية مثل: (التسامح والتعايش السلمي والعدالة والمساواة)، وغيرها من القيم في نفوس النشء ‏والأجيال.‏