ملكة جمال العالم فى فنادق «صن رايز» بشرم الشيخ

كعادة «صن رايز» فى استغلال كل فرصة للترويج للسياحة فى مصر وجلب السياح لها، تتشرف المجموعة باستضافة مسابقة ملكة جمال العالم «ميس انتركونتيننتال» فى دورته الـ٥١ والتى اعتادت المجموعة استضافته فى فنادقها الفخمة بمدينتى «الغردقة» و«شرم الشيخ».

يستضيف فندق «صن رايز رمال ريزورت» الواقع فى مدينة السلام «شرم الشيخ» جميع المشاركين فى المسابقة بين لجنة التحكيم والداعمين و٧٠ متسابقة متنافسة على لقب ملكة جمال العالم «ميس انتركونتيننتال». تستمر المسابقة بين ٢٨ نوفمبر وحتى ١٥ ديسمبر، وهو الوقت ذو الطقس الأجمال فى المدينة.

تشهد تلك الفترة التنزه بين فنادق «صن رايز» فى «شرم الشيخ» ومن أجددهم فندقى «وايت هيلز ريزورت» و«ميراكى ريزورت» بالجانب إلى التعرف على أجدد مشاريع المجموعة وهي «تل أڤينيو» الذى يضم مطاعم ومقاهى ومحلات مختلفة و«اوسبراي» الواقع فى محمية «رأس محمد» الساحرة.

تقام يوميا العديد من الحفلات ذات السمات المختلفة بين الشرقى والراقى والرياضى وشهد اليوم الأول الحفلة ذات الطابع الكلاسيكى والذى يشهد الأغانى والملابس القادمة من فترة السبعينيات والثمانينات، وكانت فى مطعم «جميلة» المصرى فى فندق «صن رايز رمال ريزورت».