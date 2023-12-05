الأهلي ٢٠٠٨ يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الثلاثاء مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٢٧ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة.

وفاز أهلي ٢٠٠٨ على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، وتعادل مع فاركو ٢ - ٢، وخسر بركلات الترجيح ٢ - ٤، مسجلًا ٣٥ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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