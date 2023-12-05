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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 77 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 77 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين ، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع ، والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف  وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 77 مخالفة منها، 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ، الى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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