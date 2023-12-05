ضبط 77 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 77 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين ، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع ، والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 77 مخالفة منها، 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ، الى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.