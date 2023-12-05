موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي مع نظيره استقلال دوشنبة الطاجيكستاني، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، بمدينة دوشانبي بطاجيكستان، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة النصر واستقلال دوشنبة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر واستقلال دوشنبة عبر قناة SSC Sport بجانب قناة beIN Sports AFC 1 حيث أنهما الناقلان الحصريان لبطولة دوري أبطال أسيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويخوض فريق النصر مباراته كتحصيل حاصل بعد أن حسم تأهله إلى دور الـ16 باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل استقلال الجدول بنقطتين فقط.

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال آسيا على صعود متصدري المجموعات الـ10، بالإضافة إلى صعود أفضل 6 فرق بالمركز الثاني، وكان فريق النصر قد حقق 4 انتصارات من 5 مواجهات وتعادل في واحدة فيما لم يتلقى أي هزيمة، وسجل 12 هدفا واستقبل 6 أهداف.

أما فريق استقلال دوشنبة فلم يحقق أي انتصار على مدار 5 مباريات، تعادل في مواجهتين وخسر ثلاثة، وسجل هدفين واستقبل 8 أهداف.

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