التحقيق في احتراق سيارة ووفاة قائدها

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في تفحم سيارة ملاكي ووفاة قائدها بطريق الكريمات، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وتفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الواقعة، وذلك عقب انتقال فريق من الأدلة الجنائية لمسرح الحادث.

وأفادت التحريات الأولية أن السبب وراء الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الملاكي مما أدى إلى اصطدامه بكارتة الكريمات، تسبب في اشتعال النيران بالسيارة ووفاة قائدها على الفور.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة ملاكي بكارتة طريق الكريمات

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالكارتة فاشتعلت النيران بالسيارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.