المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " ب.ص.ح"، بالسجن المشدد 6 سنوات ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ،عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 4466 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بقيام المتهم "ب.ص.ح" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية ، وعقب ذلك حضر إليه أحد عملائه وانقده مبلغ مالي وناوله لفافه لمخدر الهيروين ،فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبانتزاع الحافظة ،تبين أنها تحوي على عدد 6 لفافات لمخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ،وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.