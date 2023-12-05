إصابة عامل بالتسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بسبب خلافات أسرية بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال أثناء تواجده بمنزله بسبب خلافات أسرية وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول "الفولي . ا . م . ع" 52 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "الحسيني . ا . م . ع" 47 سنة مزارع ومقيم بذات العنوان أفاد بأنه حال تواجد شقيقه المذكور بمسكنه تناول قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابته بسبب خلافات أسرية ونفي وجود شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .