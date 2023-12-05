سعر الذهب يعاود الانخفاض بعد الارتفاع الجنوني أمس | ومفاجأة بشأن عيار 21

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، بقيمة 15 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2790 جنيها للجرام، في حين سجل السعر العالمي للذهب 2022 دولار للاوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها

الجنيه الذهب 22320 جنيها.

الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية :



شهدت الأسواق العالمية عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لاعلي رقم تاريخي مسجلا 2091 دولارا للأوقية متخطيا أعلي سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي بينما سجلت اسعار الذهب الأجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار . أدت عمليات البيع لارتفاع حجم العرض و انخفاض السعر الي 2038 دولار للأوقية خلال كتابة التقرير مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددا تأثرا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولار للاوقية .

علي الصعيد المحلي انخفضت الأسعار نسبيا مع تراجع السعر العالمي خلال التعاملات المسائية ليسجل جرام عيار ٢١ ( 2775 جنيها للبيع و 2755 جنيها للشراء ) بعد أن وصل خلال التعاملات الصباحية ال 2820 جنيها للجرام مع استقرار عام وعدم توقع اي تحركات عنيفة للأسعار.

سوق الذهب يترقب حدث مهم

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر يوم الجمعة القادمة تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر، مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 185ألف وظيفة بعد القراءة السابقة بقيمة 150 ألف وظيفة.

تقرير الوظائف يعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في تقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ قرار السياسة النقدية خلال اجتماع البنك خلال الأسبوع القادم، ومن شأن هذا التقرير التأثير على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.

وصعدت بتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 إلى أكثر من 41700 دولار بعد أن أدت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة لتعزيز الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر في الأسواق المالية.