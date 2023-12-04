بحوزته 2 مليون جنيه ..تفاصيل سقوط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي وتحويلات الأموال بنظام "المقاصة"

طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول واقعة سقوط عامل يتاجر في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى ضبط بحوزته 2مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)،بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه..

وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق واقعة آخرى.. اقرا 4 عاطلين تم إلقاء القبض عليهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بواسطة توصيل الأسلاك ، وارتكابهم أكثر من واقعة بذات الاسلوب ، وتم إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ، قد تمكنت من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول و بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الإستروكس، بعد ضبطه وبحوزته 1.6 كيلو جرام من المخدر في منطقة السلام.

تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام بالقاهرة، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم، أثناء سيره في الطريق العام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.6 كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنها كانت في طريقها إلى أحد عملائه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم