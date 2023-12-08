رئيس قوص يشيد بمبادرة "ازرع غذائك" بالإدارة التعليمية

أشاد الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص، بالجهد المهنى المبذول بتوجيه التربية الزراعية بعد تجوله بحديقتى مدرستى قوص الثانوية العسكرية وشركة السكر الثانوية بنات حيث وجه الشكر عقب انتهاء زيارته لحديقتى المدرستين عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وتوجيه التربية الزراعية بقيادة المهندس مروان محمد الموجه الاول والمهندس هنادى محمد وفريق عمل التوجيه.

كما أعرب الشعينى عن سعادته بمشتل نباتات التربية الزراعية المقام أرض مدرسة شركة السكر والحاصل على عدة مراكز على مستوى الجمهورية لعدة دورات متتاليه ، مشيدا بمبادرة " ازرع غذائك " ونشر ثقافة الحفاظ على الرقعة الزراعية والحبو نحو الاكتفاء الذاتى الذى هو عصب السيادة الدولية لمصرنا الحبيبة .

من جانبه أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إن الإدارة لديها مشتلين للنباتات الثانى مقام على مساحة ٥ قراريط بزمام مدرسة حجازة قبلى الثانوية ويضم أكثر من ١٨٠ نوع من الأشجار والنباتات النادرة حصل على عدة مراكز على مستوى الجمهورية.