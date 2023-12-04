مدير تعليم نجع حمادي يشهد احتفال المدرسة الفكرية بيوم التحدي

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، احتفال ذوي الهمم تحت شعار ( يوم التحدي - قدها و قدود ) ، الذي نظمته المدرسة الفكرية بالألومنيوم، بمناسبة يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور أحمد صبري قاسم موجه عام الإعاقة الذهنية بمديرية التربية والتعليم بقنا، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وعدد من مسؤولي شركة مصر للألومنيوم، وأولياء الأمور.

افتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بواسطة أحد طلاب المدرسة من ذوي الهمم، و تضمنت فقرات الحفل العديد من الفقرات الفنية، لطلاب التربية الفكرية، واستعراض الشهيد لطلاب مدرسة الأمل للتربية السمعية، وعرض الإشارة لمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم، وغيرها من الفقرات الفنية لطلاب وطالبات المدرسة الفكرية بالألومنيوم.

من جانبه أعرب الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، عن بالغ سعادته لحضوره هذا الحفل الرائع، الذي تحرص المدرسة علي تنظيمه سنويا، مؤكدا علي أن القيادة السياسية تولي اهتماما بلا حدود بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ليتحقق لهم ما ظلوا محرومين منه لأعوام طويلة.

وأكد " وزيري " علي أن مصر تعتبر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، كما يعتبر صندوق " قادرون باختلاف" ملزم بتوفير الرعاية لذوى الإعاقة وتكون هذه الرعاية بكل مناحي الحياة، بحسب نص المادة 11 من قانون قادرون باختلاف على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف أحمد صبري قاسم موجه عام الإعاقة الذهنية بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن مديرية التربية والتعليم بقنا، تضم 13 مدرسة إعاقات مختلفة، 8 مدارس تربية فكرية، و 4 مدارس تربية سمعية، ومعهد النور للمكفوفين بمدينة قنا، جميعها تحظي برعاية خاصة من مديرية التربية والتعليم بقنا، مقدما خالص شكره لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، لاهتمامها للطلاب من ذوي الهمم، من خلال تنظيم الحفلات والفعاليات الترفيهية لهم تحت عنوان " يوم التحدي " وغيرها من الفعاليات الأخري.

اختتم الحفل، بتقديم الدكتور سمير عبد الغني مدير جمعية رسالة بنجع حمادي الدروع و الهدايا التذكارية، لمدير عام الإدارة، ومديرة المدرسة والمشاركين في إقامة الحفل.