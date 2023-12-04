سموحة يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز

استطاع فريق الكرة الأول بنادي سموحة تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق وليد فراج في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل فادي فريد هدفي سموحة في الدقيقتين 53 و59 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يقفز فريق سموحة من المركز الرابع عشر إلى السادس، حيث وصل رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: بوبكار نداي- عبد الله بكري - ياسين مرعي- جيفرسون انكادا

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمد فخري- وليد علي

الهجوم: رزقي حمرون - أحمد الصغيري - احمد شريف

تشكيل سموحة

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد مصطفي- محمد مغربي- طارق علاء- محمود وحيد

خط الوسط: حمدي علاء- دوكو دودو- حسين فيصل- اسلام جابر- احمد خالد

الهجوم: حسام حسن