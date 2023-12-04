سيدات طائرة الزمالك يهزمن المقاولون العرب في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثامنة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

26/24

29/31

25/20

25/12

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق الأبيض فاز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية للدور التمهيدي في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق يوم الجمعة المقبل نظيره هليوبوليس على صالة الأخير بالشروق، ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

يقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً ، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح علاج طبيعي وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.







