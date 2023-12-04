مدير تعليم أبو تشت يتفقد المقرات الإنتخابية بعدداً من المدارس

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت اليوم الاثنين ٤ ديسمبر الجاري، برفقة عاطف عوض الله مدير المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن، جولة تفقدية للمقر الانتخابي بمدارس إدارة أبوتشت التعليمية.

وذلك للوقوف علي مدي استعداد وجاهزية المقرات من حيث توافر مصادر الطاقة والمياه وتوافر غرفة بأبواب وشبابيك حديدية لحفظ صناديق الاقتراع وتوافر استراحات تليق بالناخبين ودورات المياه وتوافر الأثاث المكتبي لرؤساء واعضاء اللجان الانتخابية ومتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شملت جولة مدير عام الإدارة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة ابوتشت الثانوية بنات ومدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية ومدرسة وحدة صياد بخانس الجديدة للتعليم الأساسي ومدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة.

قال مدير عام الإدارة ان الإدارة التعليمية بابوتشت تضم ٣٣ مقرا انتخابيا بالمدارس التابعة للإدارة، مؤكدا انه جري مراجعة استعدادات تلك المدارس التي ستتخذ كمقرات لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل مجموعات عمل ضمت المتابعة والعلاقات العامة والامن ورؤساء الأقسام والمراحل المختلفة مع التأكيد علي رفع حالة الاستعداد القصوي استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها داخليا في الفترة من ١٠ حتي ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ والظهور بمظهر حضاري و لائق للعملية الانتخابية.