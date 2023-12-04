محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة دائري العاصمة

تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، اللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ ،الإثنين، أعمال تغطية المجارى المائية- القطاع الأول - شمال وجنوب طريق " أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى.

وجه نورالدين بتوفير خدمات مرورية على طريق أبوعمر للمساهمة في تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تغطية المجارى المائية شمال وجنوب طريق أبوعمر ( القطاع الأول ) بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً.

أوضح المحافظ" أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.